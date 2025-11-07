Sábado – Pense por si

Donald Trump 'aplaude' reforma de Nancy Pelosi: "É uma mulher maléfica"

Isabel Dantas 08:29
Presidente dos Estados Unidos acrescenta ainda que, com esta decisão, a democrata "fez um grande serviço ao país".

Donald Trump considerou que Nancy Pelosi "fez um grande serviço ao país" quando decidiu reformar-se. O presidente dos Estados Unidos foi confrontado pelos jornalistas na Casa Branca com a saída de cena de uma das mais proeminentes figuras do Partido Democrático e não escondeu o que pensa.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

"Creio que é uma mulher má, fico feliz por se reformar. Fez um grande serviço ao país ao retirar-se. É uma mulher maléfica, que fez um trabalho mau, com custos para o país em termos de danos e reputação", considerou Trump.

Porta-voz emérita da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos,  Pelosi anunciou quinta-feira que se vai reformar. A deputada de 85 anos não será, assim, candidata nas próximas eleições intercalares, colocando um ponto final numa carreira de quase 40 anos na Câmara dos Representantes.

