Coreia do Sul afirma que o Norte tem quatro instalações de enriquecimento de urânio

Os sul-coreanos acreditam que a Coreia do Norte possui dois mil quilos de urânio altamente enriquecido, que pode ser utilizado na construção de armas nucleares.

Um alto funcionário sul-coreano disse na quinta-feira que a Coreia do Norte está a operar um total de quatro instalações de enriquecimento de urânio, além da já conhecida perto da capital de Pyongyang.



Kim Jong-un visitou instalações nucleares, gerando preocupação internacional, em 2024 Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File

O Ministro da Unificação do Sul, Chung Dong-young, disse que as instalações estão a funcionar todos os dias e referiu que a comunidade internacional precisa retomar as negociações para interromper o programa nuclear a Coreia do Norte. Chung referiu que uma das instalações está localizada a cerca de cem quilómetros a norte de Pyongyan e não deu mais detalhes sobre as restantes.

O líder norte-coreano Kim Jong Un tem pedido uma rápida expansão do programa de armas nucleares e recentemente afirmou que nunca iria utilizar o armamento como ponto de negociação nas conversações com o presidente norte-americano.

Os sul-coreanos acreditam que a Coreia do Norte possui dois mil quilos de urânio altamente enriquecido o que, se for confirmado, configura um aumento de stock significativo tendo em conta as previsões, feitas em 2018, de um grupo de académicos da Universidade de Standford que visitou o complexo de Yongbyon e afirmaram que a Coreia do Norte tinha cerca de 250 a 500 quilos de urânio altamente enriquecido, o que é suficiente para 25 a 35 armas nucleares.

No ano passado, a Coreia do Norte divulgou fotos do afirmou ser uma instalação de enriquecimento de urânio, a primeira revelação deste tipo desde 2010. A localização da instalação fotografada permanece desconhecida.

As armas nucleares podem ser construídas utilizando urânio altamente enriquecido ou plutónio e a própria Coreia do Norte já avançou que possui instalações para produzir ambos em Yongbyon. As centrais de plutónio são tipicamente muito grandes e geram muito calor, o que torna mais fácil de serem detetadas por pessoas do que as centrais de enriquecimento de urânio, que são mais compactas e podem ser facilmente escondidas das câmaras de satélite e operadas no subsolo.

É quase impossível saber ao certo quando armas nucleares a Coreia do Norte já fabricou, mas em 2018 a inteligência sul-coreana acreditava que os vizinhos do norte tinham entre 20 a 60 armas nucleares, mas alguns especialistas internacionais já alertaram que podem ser mais de cem.

As negociações internacionais para que a Coreia do Norte suspenda o seu programa nuclear estão estagnadas desde 2019, altura em que as negociações entre Trump e Kim Jong Un fracassaram sem nenhum acordo. Na altura o líder norte-coreano mostrou-se disponível para desmantelar o complexo de Yongbyon em troca de um amplo alívio nas sanções, mas os norte-americanos recusaram a proposta por acreditarem que se tratava de uma desnuclearização limitada que deixaria permitiria que armas nucleares fossem construídas noutras instalações.