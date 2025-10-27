Trump adoraria encontrar-se com o líder da Coreia do Norte

Donald Trump admitiu prolongar a viagem à Ásia para se reunir com Kim Jong-un, "se ele quiser".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou hoje que adoraria encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante a deslocação ao continente asiático esta semana.



"Adorava encontrar-me com ele, se ele [Kim Jong-un] quiser", disse Donald Trump, em declarações aos jornalistas, a bordo do avião presidencial norte-americano (Air Force One) e que foram divulgadas hoje pelo gabinete presidencial dos Estados Unidos.

O chefe de Estado norte-americano esteve na Malásia no domingo, visita o Japão hoje e terça-feira e depois desloca-se à Coreia do Sul na quarta-feira e na quinta-feira.

Na Coreia do Sul, Trump vai participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) onde deve reunir-se com os homólogos sul-coreano e chinês, entre outros chefes de Estado.

Até ao momento, o regime de Pyongyang não se pronunciou sobre as declarações do Presidente dos Estados Unidos.