Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela (SEBIN, serviços secretos) continuam a restringir o acesso ao Hotel Pestana Caracas, propriedade de portugueses, e estão a analisar a listagem dos hóspedes e vídeos das câmaras de segurança.

Segundo fontes do hotel, os funcionários do SEBIN estão a analisar a listagem dos hóspedes do hotel e os vídeos das diferentes câmaras de segurança.

Funcionários do SEBIN evacuaram na segunda-feira o Hotel Pestana Caracas, alegadamente na sequência das investigações relacionadas com o atentado de sábado contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Os hóspedes do Hotel Pestana Caracas foram realojados no Hotel Embassy Suites. Apesar de fontes não oficiais darem conta da detenção de duas pessoas, alguns empregados do hotel dizem não terem conhecimento de eventuais detenções.

Propriedade do Grupo Pestana, de Portugal, o Hotel Pestana Caracas foi inaugurado em 2008, durante a visita à Venezuela do então primeiro-ministro português, José Sócrates.

No sábado, duas explosões que as autoridades dizem ter sido provocadas por dois drones (aviões não tripulados) obrigaram o Presidente da Venezuela a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar).

O acto, que decorria na Avenida Bolívar de Caracas (centro), estava a ser transmitido em simultâneo pelas rádios e televisões venezuelanas.

No momento em que Nicolás Maduro anunciava que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões. Sete militares ficaram feridos e, segundo as autoridades, foram detidas seis pessoas por suspeita de envolvimento no atentado.