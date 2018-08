A ordem de evacuação decretada esta terça-feira durante cerca de duas horas no terminal de partidas do aeroporto alemão de Frankfurt afectou 60 voos e 13 mil passageiros, segundo fontes locais citadas pela agência espanhola EFE.Pouco antes do meio-dia, a polícia alemã decidiu evacuar uma parte do terminal de partidas do aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, após informações de que pelo menos uma pessoa teria entrado na zona de segurança daquele aeroporto sem autorização e que estava desaparecida.Perante tal situação, as autoridades policiais decidiram evacuar a zona A do Terminal 1 do aeroporto de Frankfurt, para acções de verificação da área, e anunciaram que todos os voos com embarque naquela zona estavam suspensos.Cerca de duas horas depois da emissão destas ordens, e através da rede social Twitter, a polícia alemã anunciou o levantamento das medidas de segurança, bem como esclareceu os contornos da situação, que foi provocada por causa de um erro de um elemento da segurança do aeroporto.A polícia referiu que a situação surgiu após um elemento da segurança do aeroporto ter autorizado, por engano, a entrada para uma área segura de uma família francesa de quatro elementos (um casal e dois filhos) que ainda não tinha passado por todos os procedimentos de controlo de segurança.A família seria posteriormente localizada e questionada, informaram as forças policiais, acrescentando que a mesma família foi autorizada a prosseguir viagem.A agência noticiosa EFE precisou que o incidente de hoje afectou em particular 7.000 passageiros da companhia alemã aérea Lufthansa.A empresa que gere o aeroporto internacional de Frankfurt, a Fraport, também confirmou que o incidente, que provocou atrasos e cancelamentos de voos, aconteceu por causa de uma falha humana.Em finais de Julho, no aeroporto de Munique (sul da Alemanha), um incidente de contornos quase similares também provocou 200 cancelamentos e 60 atrasos de voos.Na altura, a situação foi desencadeada depois de uma passageira ter tido acesso à zona de embarque antes de concluir o controlo de segurança.