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Secretário da Defesa britânico, John Healey, apresenta demissão

Renata Lima Lobo 13:04
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John Healey demitiu-se esta quinta-feira, contestando falta de investimento do país nas forças militares.

John Healey, Secretário da Defesa do Reino Unido (o equivalente a ministro da Defesa em Portugal), apresentou a sua demissão esta quinta-feira. A justificação passa pelo alegado desinteresse do Governo em aumentar o orçamento para as forças armadas britânicas.

John Healey assumiu a pasta em julho de 2024
John Healey assumiu a pasta em julho de 2024 AP/Alberto Pezzali

Segundo a Associated Press, Healey disse ao primeiro-ministro Keir Starmer que o plano de investimento em Defesa do governo está "muito aquém do que é necessário neste momento perigoso". Na carta de demissão, o agora ex-ministro acusa o Governo e o Tesouro de não injetar "recursos de que a nação necessita para defender o país neste momento de crescentes ameaças”.

Healey lidera a Defesa do Reino Unido desde julho de 2024, quando o atual governo trabalhista assumiu o poder, sendo considerado um político sério e competente.

Starmer prometeu aumentar as despesas de Defesa do Reino Unido para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027 e 3% até 2034, mas para muitos elementos das Forças Armadas este calendário não é suficientemente rápido.

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