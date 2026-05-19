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Mundo

Quem quer liderar o Reino Unido?

Francisco Máximo Gaié 19 de maio de 2026 às 23:00

Há três candidatos ao lugar de Starmer, se este não resistir: Angela Rayner e Wes Streeting, que integraram o Governo do primeiro-ministro, e Andy Burnham, o mayor da Grande Manchester

Até à data de fecho desta edição, Keir Starmer mantinha-se primeiro-ministro do Reino Unido e não havia nenhum desafio oficial para o tirar do cargo. Este aviso é sintomático da incerteza que paira sobre o Governo inglês e o seu cargo cimeiro. Na sequência de um mau resultado nas recentes eleições autárquicas, com uma perda de 1.229 cargos municipais, quase 100 deputados do Labour (Trabalhista) pediram a Starmer que se demitisse, e não tardaram as movimentações dentro do partido para o substituir. O chefe do Governo garantiu que não saía, desafiou os opositores a candidatarem-se e recebeu apoios internos para continuar no cargo. Kemi Badenoch, a líder do partido Conservador, num vídeo para as redes sociais, descreveu a situação dentro do Labour como uma “guerra civil”.

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