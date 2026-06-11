Trump anuncia novos ataques contra o Irão e ameaça tomar a ilha de Kharg

Os EUA vão atacar o Irão pela terceira noite consecutiva, apesar de as negociações de paz continuarem. Num futuro "não muito distante", Trump vê mesmo a ilha de Kharg sob controlo norte-americano.

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta quinta-feira que vai avançar com um nova ofensiva "com toda a força" contra o Irão e ameaçou mesmo que pode vir a tentar tomar o controlo da ilha de Kharg, o centro petrolífero de Teerão, "num futuro pouco distante".



Donald Trump, presidente dos EUA EPA

"Os Estados Unidos vão atacar o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, radares, defesas antiaéreas e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, já desapareceram!) com toda a força, esta noite", ameaçou o líder norte-americano, através da rede social que detém. "Num futuro não muito distante, tomaremos a ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, e assumiremos o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás", acrescentou.

Há duas noites que os Estados Unidos têm atacado o Irão.

Trump comparou mesmo esta intervenção militar com o que aconteceu no arranque do ano com a Venezuela, que, diz, estar a "funcionar brilhantemente" tanto para o país da América Latina como para os EUA. No entanto, não se avizinha que o controlo da ilha de Kharg seja tão fácil de alcançar como a detenção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, com a Bloomberg a indicar que uma intervenção desse calibre exigiria o recurso a forças terrestres norte-americanas.