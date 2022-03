Rússia reduz ofensiva militar à volta de Kiev e Chernihiv

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

A Rússia decidiu que ia suspender, drasticamente, a atividade militar à volta de Kiev e Chernihiv, na Ucrânia. A informação foi avançada pelo vice-ministro da defesa da Rússia, Alexander Fomin, após terem terminado as negociações entre russos e ucranianos, em Istambul.







REUTERS/Gleb Garanich

Alexander Fomin acrescentou que a decisão foi tomada de forma a criar confiança e as condições necessárias para que as negociações prossigam. O Estado-Maior russo vai revelar mais detalhes sobre as decisões tomadas quando a delegação regressar a Moscovo, afirmou.O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, referiu "discussões substanciais" entre a Ucrânia e a Rússia, cujas respectivas delegações estão em Istambul na terça-feira, segundo noticiou a agência noticiosa AFP (Agence France Press).