Negociações: Rússia cede na 'desnazificação', Ucrânia propõe neutralidade

As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia decorreram esta terça-feira em Istambul, na Turquia. As negociações começaram por volta das 10h15 (8h15 em Lisboa). Os negociadores foram aconselhados a não "comer ou beber" nada durante o encontro pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. Entre os negociadores está Roman Abramovich, oligarca russo que apresentou sintomas de enevenamento depois de ter moderado a primeira ronda negocial. No final, a Ucrânia apresentou uma proposta de neutralidade, a qual impede bases militares estrangeiras em solo ucraniano.