Microsoft inicia verificação de idade em videojogos no Reino Unido

A Microsoft começou a solicitar a verificação de idade dos jogadores da Xbox residentes no Reino Unido, em conformidade com a lei de segurança 'online', garantindo que espera estender esse processo a mais regiões em breve.



Através da lei de segurança 'online' de 2023, a entidade reguladora britânica de telecomunicações passou a exigir a implementação de sistemas de verificação de idade para impedir que menores de 18 anos acedam a conteúdos pornográficos.

Neste sentido, a Xbox começou a pedir a verificação de idade dos jogadores que indicam no seu perfil que têm mais de 18 anos e residem no Reino Unido, revelou a Microsoft através de um comunicado.

Para impulsionar este processo, a empresa pretende oferecer soluções de identidade digital e verificação de idade, com sistemas que não podem ser contornados aproveitando o modo foto do jogo como forma de comprovar a veracidade da informação.

Ainda que verificação de idade seja uma medida opcional, a empresa prevê que no início do próximo ano o método se torne obrigatório e necessário para que os utilizadores do jogo conseguiam ter acesso total às funções sociais.

A Microsoft pretende também expandir este processo para outros países, embora tenha salientado que não existe uma "solução universal" para a segurança dos jogadores, pelo que estes métodos poderão variar consoante a região e experiência.