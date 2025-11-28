Rússia já recebeu proposta de acordo de paz para a Ucrânia ajustada por Kiev e Bruxelas

Porta-voz do Kremlin diz que haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana.

A Rússia anunciou esta sexta-feira ter recebido a estrutura do plano de paz dos EUA, ajustada após consultas com a Ucrânia e a União Europeia em Genebra.



Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin Yury Kochetkov/Pool Photo via AP

"Foram-nos comunicados os principais parâmetros e haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana", avançou o porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitry Peskov, durante a sua conferência de imprensa diária.

Peskov disse, no entanto, que a Rússia não quer comentar o progresso do processo de paz com a Ucrânia "num formato tão público e estridente", para não se precipitar.

O porta-voz escusou-se também a revelar a data exata em que o enviado norte-americano Steve Witkoff chegará a Moscovo para debater o plano, referindo que essa informação será "avançada oportunamente".

O Kremlin questionou, no entanto, um possível acordo com a Ucrânia, voltando a defender que a legitimidade do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acabou quando o seu mandato expirou, no ano passado.

As eleições presidenciais na Ucrânia foram suspensas devido à lei marcial e ao facto de o país estar em guerra e ocupado por uma potência estrangeira.

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, reafirmou na quinta-feira querer que um eventual acordo de paz implique o reconhecimento legal das regiões da Ucrânia que anexou em 2014 e 2022: Crimeia e Dombass.

Segundo Zelensky, a Ucrânia e os Estados Unidos ainda vão voltar a reunir-se para discutir o plano de paz e as garantias de segurança para Kiev.

"A nossa equipa, juntamente com os representantes norte-americanos, continuará a traduzir os pontos que garantimos em Genebra de forma que nos coloque no caminho para garantias de paz e segurança. Haverá uma reunião de delegações", referiu.

Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu entretanto alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus.

Uma reunião entre as autoridades ucranianas, norte-americanas e europeias decorreu a 23 de novembro em Genebra, onde as partes discutiram uma proposta de plano de paz apresentada por Washington com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Após as negociações em Genebra, a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em continuar a trabalhar em propostas conjuntas para um acordo de paz.