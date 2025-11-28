Estados Unidos vão impedir a entrada de imigrantes de "países do terceiro mundo"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que os EUA vão "pausar permanentemente" a entrada de imigrantes no país vindos daquilo que diz ser "países do terceiro mundo". Apesar de ter sinalizado esta vontade, Trump não adiantou detalhes sobre a execução deste plano de imigração, nem quais os países que podem vir a ser incluídos na lista de exclusão.



EUA endurecem políticas de imigração e impedem entrada de imigrantes

Numa publicação na rede social Truth Social, o líder americano defende que esta decisão vai permitir aos EUA "recuperarem totalmente" das políticas de imigração anteriores que, alega, deterioraram as vidas dos cidadãos americanos. "Vou acabar com os milhões de admissões ilegais de Biden", lê-se na publicação.

"Vamos remover qualquer pessoa não seja um ativo para os EUA, que seja incapaz de amar o nosso país, vamos acabar com todos os benefícios e subsídios federais para não cidadãos e retirar a nacionalidade a migrantes que ponham em causa a tranquilidade interna". Trump promete mesmo que estas pessoas afetadas pelo endurecer das políticas de migração "não ficar por cá muito tempo".

Os comentários de Donald Trump surgem na semana em que dois elementos da Guarda Nacional americana foram baleados por um cidadão de nacionalidade afegã em Washington DC. Já na quarta-feira, Trump tinha suspendido todos os pedidos de imigração de cidadãos afegãos, argumentando que a decisão estava relacionada com "protocolos de segurança".

As declarações polémicas surgem também numa altura em que está a escalar a tensão entre os EUA e a Venezuela, com Donald Trump a acenar com uma intervenção militar terrestre, já depois de os EUA terem começado a realizar ataques a embarcações que são suspeitas de pertencerem a redes de tráfego de droga oriundas daquele país.