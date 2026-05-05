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Rússia impõe restrições à Internet antes da celebração do triunfo sobre Alemanha nazi

Lusa 11:55
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Serviços ficaram indisponíveis durante várias horas, verificando-se também problemas com pagamentos através de cartões bancários.

As autoridades da Federação Russa impuseram esta terça-feira restrições ao uso da Internet móvel, por motivos de segurança, a dias da celebração do triunfo soviético sobre o regime nazi alemão na II Guerra Mundial.

Militares russos participam no desfile militar do Dia da Vitória em Moscovo
Militares russos participam no desfile militar do Dia da Vitória em Moscovo Foto AP/Pavel Bednyakov

Segundo jornalistas da agência noticiosa AFP e operadoras de telecomunicações, os serviços ficaram indisponíveis hoje, durante várias horas, verificando-se também problemas com pagamentos através de cartões bancários.

O acesso à Internet móvel, "temporariamente bloqueado por motivos de segurança", acabou por ser restabelecido em Moscovo, confirmou depois o ministério da Tecnologia Digital da Rússia em comunicado.

Estas interrupções temporárias são executadas "em caso de ameaça à segurança, incluindo drones inimigos", disse aquela fonte do executivo russo.

Segunda-feira, operadoras russas, incluindo MTS, Megafon e Beeline, enviaram mensagens aos seus clientes a avisar que seriam previsíveis restrições temporárias da Internet móvel em Moscovo e em toda aquela região metropolitana "entre 05 e 09 de maio", acrescentando a possibilidade de "dificuldades com pagamentos com cartão, uso de caixas eletrónicas e serviços de geolocalização".

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