Rússia impõe restrições à Internet antes da celebração do triunfo sobre Alemanha nazi

Serviços ficaram indisponíveis durante várias horas, verificando-se também problemas com pagamentos através de cartões bancários.

Edição de 28 de abril a 4 de maio

As autoridades da Federação Russa impuseram esta terça-feira restrições ao uso da Internet móvel, por motivos de segurança, a dias da celebração do triunfo soviético sobre o regime nazi alemão na II Guerra Mundial.



Militares russos participam no desfile militar do Dia da Vitória em Moscovo Foto AP/Pavel Bednyakov

Segundo jornalistas da agência noticiosa AFP e operadoras de telecomunicações, os serviços ficaram indisponíveis hoje, durante várias horas, verificando-se também problemas com pagamentos através de cartões bancários.

O acesso à Internet móvel, "temporariamente bloqueado por motivos de segurança", acabou por ser restabelecido em Moscovo, confirmou depois o ministério da Tecnologia Digital da Rússia em comunicado.

Estas interrupções temporárias são executadas "em caso de ameaça à segurança, incluindo drones inimigos", disse aquela fonte do executivo russo.

Segunda-feira, operadoras russas, incluindo MTS, Megafon e Beeline, enviaram mensagens aos seus clientes a avisar que seriam previsíveis restrições temporárias da Internet móvel em Moscovo e em toda aquela região metropolitana "entre 05 e 09 de maio", acrescentando a possibilidade de "dificuldades com pagamentos com cartão, uso de caixas eletrónicas e serviços de geolocalização".