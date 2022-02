Ucrânia não vai fechar espaço aéreo e os EUA ainda acreditam na via diplomática

A Ucrânia vai manter o espaço aéreo aberto. Isto depois, de os EUA terem alterado que um primeiro ataque do lado russo poderia vir de via áerea, numa localização supresa. A decisão de Kiev acontece um dia depois de Joe Biden e Vladimir Putin terem falado ao telefone sem, no entanto, terem alcançado nenhum avanço nas negociações para o desescalar das tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.