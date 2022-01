A guerra da Ucrânia não acontecerá

Sem poder arriscar uma invasão convencional, que se depararia com forte resistência militar e civil e custos diplomáticos de monta, Putin pode aspirar quanto muito a declarar vitória sem obter reconhecimento para a eventual anexação dos territórios separatistas do Donbass e o retorno da Crimeia à Mãe Pátria.

Por vezes bastam um erro de cálculo quanto à real intenção do inimigo ou equívocos quanto a garantias de apoio militar e estala a guerra.



No verão de 2008 tudo isso se conjugou para a Rússia e os separatistas da Ossétia do Sul e da Abkázia, aproveitando o pendor aventureiro do presidente Mikheil Saakashvili, desfeitiarem a Geórgia e aniquilarem qualquer veleidade de adesão de Tbilissi à NATO.



A Ossétia do Sul, separada de facto desde 1992 de Tbilissi, e a Abkázia, que seguira o mesmo caminho em 1993, passaram, assim, para controlo direto russo que, presentemente, reconhece a alegada independência das duas repúblicas do Caúcaso.