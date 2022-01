Os SMS de Ursula Von der Leyen são privados? Nem sempre

O acesso à forma como as decisões públicas são tomadas nem sempre é fácil. As coisas podem complicar-se quando parte de um negócio de milhões passa por SMS. Foi o que aconteceu com a compra de vacinas contra a covid-19 selada pela presidente da Comissão Europeia, cujos termos foram combinados através de mensagens enviadas pelo seu telefone.

Alexander Fanta, jornalista austríaco em Bruxelas, queria ter acesso aos detalhes dessa negociação. Em causa estava a compra de 1,8 mil milhões de doses de vacinas à Pfizer, anunciada no início do ano pela Comissão Europeia para as campanhas de reforço de vacinação contra a pandemia. Havia notícias do New York Times que davam conta de que parte da negociação passou por contactos telefónicos e mensagens escritas, através do telefone de Ursula Von der Leyen. E Fanta fez um pedido para aceder a essa informação.

"Se a presidente da Comissão Europeia tem contactos ao mais alto nível com um fornecedor naquilo que é provavelmente o negócio da década, isso devia ser alvo de escrutínio, certo?", questiona o jornalista numa publicação no Twitter. Tinha suporte legal para o fazer: a lei de liberdade de informação da União Europeia, regulação 1049/2001 e o artigo 42.º da Carta dee Direitos Fundamentais da União Europeia.