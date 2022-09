O porta-voz de Vladimir Putin disse que a reativação do Nord Stream 1 só irá acontecer mediante o fim das sanções.

Rússia ameaça que só volta a fornecer gás quando forem levantadas as sanções

A Rússia ameaçou a Europa com o corte total de gás via o gasoduto Nord Stream 1 a não ser que o Ocidente levante as sanções económicas que impôs a Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia.