Mistério no rio Sena: quatro corpos encontrados e dois suspeitos detidos. O que se sabe sobre o caso

Corpos pertencem, na maioria, a jovens: um francês, dois argelinos e um tunisiano. O principal suspeito é um sem-abrigo.

A investigação vai avançando aos poucos e poucos. A polícia francesa encontrou no passado dia 13 de agosto quatro corpos no rio Sena, em Paris. Inicialmente, as autoridades haviam sido alertadas por volta das 13h locais (12h de Lisboa) para o avistamento de um corpo, mas à chegada ao local foram descobertos outros três: um deles estava "preso nos galhos".



Mistério em Paris: corpos encontrados no rio Sena Federico Gambarini/picture-alliance/dpa/AP Images

Quando encontrados, três estavam completamente vestidos, mas um estava sem calças e roupa interior. O facto de estarem em elevado estado de decomposição, fez as autoridades acreditar que estariam no rio há vários dias. Foram, por isso, levados para o Instituto de Medicina Legal para a realização de autópsias.

Quem são as vítimas?

Os corpos encontrados são todos de homens adultos, mas o facto de estarem em elevado estado de decomposição fez com que as autoridades tivessem dificuldades em os identificarem. Este trabalho só foi possível após múltiplos exames e comparações de ADN, escreve o canal francês TF1.

De acordo com o Ministério Pública de Créteil, o primeiro corpo encontrado pertence a um homem de 48 anos, de nacionalidade francesa, e que seria residente em Créteil. "Os seus familiares não tinham notícias dele desde 11 de agosto", explicou o MP, ao acrescentar que a vítima "podia estar a frequentar a área ao redor do local onde os corpos foram encontrados, conhecido por ser um local de encontros entre homossexuais".

Já o segundo corpo pertence a um argelino de 21 anos, que era residente em Choisy-le-Roi, e que não era visto desde 7 de agosto. Os dois últimos seriam sem-abrigo: tratava-se também de um argelino de 21 anos e de um tunisiano de 26 anos, que "frequentavam regularmente a área ao redor do local onde os corpos foram encontrados". O primeiro não dava sinais de vida desde 26 de julho e o segundo desde 31 de julho.

Sabe-se, além disso, que duas das vítimas apresentavam "lesões violentas, sugestivas de estrangulamento" - o que leva, assim, "à hipótese de morte com origem criminosa". Relativamente ao terceiro corpo, "um exame mais aprofundado revelou um vestígio suspeito cuja origem não pode ser determinada".

A ligação do suspeito às vítimas

As câmaras de videovigilância, assim como "registos telefónicos", conduziram as autoridades até a um suspeito. Ao que tudo indica, trata-se de um sem-abrigo que costumava estar "perto do local onde os corpos foram encontrados". Segundo o Ministério Público, o homem já "havia sido detido a 5 de agosto de 2025" e estaria sob a "posse de documentos pertencentes à segunda vítima, que ainda não havia sido dada como desaparecida".

Agora, as autoridades voltaram a deter o indivíduo, a 20 de agosto. Embora a polícia não tenha conseguido apurar que "todos se conheciam", sabe-se que o suspeito "estabelecia uma ligação com cada uma das vítimas e o local onde os corpos foram encontrados". Segundo o MP, este local situa-se "próximo de uma fábrica de máquinas, frequentada por sem-abrigo".

Quem são os suspeitos?

A identidade do principal suspeito permanece "incerta até hoje", segundo a TF1. No entanto, aquilo que se sabe é que se trata de um homem sem-abrigo na faixa dos 20 anos e que teria ascendência norte-africana.

Apesar da sua nacionalidade ainda não ter sido determinada, a BMFTV avança que se trata de um argelino que teria chegado a França em 2022 e que se encontrava em situação irregular no país.

"Ele era conhecido na justiça por duas acusações de danos materiais: furto com danos a um veículo em janeiro de 2025, pelo qual foi obrigado a comparecer perante o Tribunal Judicial de Créteil para uma audiência em setembro de 2025; e receção de bens roubados cometido a 5 de agosto de 2025, pelo qual foi obrigado a cumprir uma ordem penal", explicou o Ministério Público de Créteil.

Agora sob custódia policial, o homem "recusou-se a responder às perguntas relacionadas" com este caso. Entretanto, já foi presente ao tribunal judicial de Créteil, onde a procuradoria solicitou que fosse mantido em prisão preventiva.

As autoridades detiveram também, a 21 de agosto, um segundo suspeito ligado ao caso. Contudo, esta medida foi suspensa no sábado, 23, não havendo para já nenhuma acusação feita contra este indivíduo.