23 de agosto de 2025 às 16:43Associated Press

Zelensky marca presença na cerimónia do Dia da Bandeira Nacional da Ucrânia em Kiev

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participou este sábado numa cerimónia na capital ucraniana para assinalar o Dia da Bandeira Nacional, um dos símbolos mais importantes para os ucranianos em tempo de guerra.

