Rod Stewart elogia Rei Carlos III por ter “colocado o patife do Trump no seu lugar”

Durante a visita de quatro dias aos Estados Unidos, num discurso proferido durante um jantar de Estado, o monarca fez uma piada com os anfitriões, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, ao dizer que “se não fossemos nós [os ingleses], estariam a falar francês!”

O cantor britânico Rod Stewart elogiou esta segunda-feira, dia 11 de maio, o Rei Carlos III por ter “colocado o patife do Trump no seu lugar”, referindo-se à recente visita oficial do monarca aos Estados Unidos.



Rod Steward cumprimenta o monarca britânico, Rei Carlos III AP

Foi durante o intervalo do evento que celebrou o 50.º aniversário da instituição de caridade Kings Trust, criada por Carlos III, que Stewart foi visto a conversar com o monarca sobre a viagem aos EUA. E, segundo o jornal britânico The Times, o cantor elogiou Sua Majestade. “Este magnífico rei, absolutamente magnífico, colocou aquele patife no seu lugar”, afirmou.

Durante a visita de quatro dias aos Estados Unidos, o monarca dirigiu-se ao Congresso norte-americano e no seu discurso abordou temas como a NATO, o apoio à Ucrânia e o colapso de “sistemas naturais essenciais”, questões que segundo a publicação não parecem ser do agrado da Casa Branca.

Mais tarde, num outro discurso proferido durante um jantar de Estado, o monarca fez uma piada com os anfitriões, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, ao dizer que “se não fossemos nós [os ingleses], estariam a falar francês!” Emmanuel Macron, o presidente francês, disse depois das redes sociais que isso seria "chic"....

O rei pareceu rir-se do comentário de Rod Stewart, afirmando que a piada lhe “passou-lhe completamente ao lado”.