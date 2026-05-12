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Rod Stewart elogia Rei Carlos III por ter “colocado o patife do Trump no seu lugar”

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 12 de maio de 2026 às 09:22
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Durante a visita de quatro dias aos Estados Unidos, num discurso proferido durante um jantar de Estado, o monarca fez uma piada com os anfitriões, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, ao dizer que “se não fossemos nós [os ingleses], estariam a falar francês!”

O cantor britânico Rod Stewart elogiou esta segunda-feira, dia 11 de maio, o Rei Carlos III por ter “colocado o patife do Trump no seu lugar”, referindo-se à recente visita oficial do monarca aos Estados Unidos.

Rod Steward cumprimenta o monarca britânico, Rei Carlos III
Rod Steward cumprimenta o monarca britânico, Rei Carlos III AP

Foi durante o intervalo do evento que celebrou o 50.º aniversário da instituição de caridade Kings Trust, criada por Carlos III, que Stewart foi visto a conversar com o monarca sobre a viagem aos EUA. E, segundo o jornal britânico The Times, o cantor elogiou Sua Majestade. “Este magnífico rei, absolutamente magnífico, colocou aquele patife no seu lugar”, afirmou. 

Durante a visita de quatro dias aos Estados Unidos, o monarca dirigiu-se ao Congresso norte-americano e no seu discurso abordou temas como a NATO, o apoio à Ucrânia e o colapso de “sistemas naturais essenciais”, questões que segundo a publicação não parecem ser do agrado da Casa Branca. 

Mais tarde, num outro discurso proferido durante um jantar de Estado, o monarca fez uma piada com os anfitriões, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump, ao dizer que “se não fossemos nós [os ingleses], estariam a falar francês!” Emmanuel Macron, o presidente francês, que isso seria "chic"....

O rei pareceu rir-se do comentário de Rod Stewart, afirmando que a piada lhe “passou-lhe completamente ao lado”.

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