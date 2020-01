Descrito como o "mais prolífico violador" do Reino Unido , Reynhard Sinaga, de 36 anos, foi condenado esta segunda-feira a prisão perpétua com um mínimo de 30 anos. Ficou provado que abusou sexualmente de 48 homens em Manchester, escreve o The Guardian.Sinaga, da Indonésia, foi viver para o Reino Unido em 2007. Encontrava-se, na altura em que foi detido, a tirar uma pós-graduação. A polícia acredita que nos últimos anos abusou de menos 195 homens, que atraía para o seu apartamento, drogava e violava quando perdiam os sentidos. Ficou provado em tribunal que cometeu 159 crimes, incluindo 136 violações - que filmou com dois telemóveis. A polícia britânica acredita haver pelo menos 195 vítimas, estando várias ainda por identificar. Reynhard Sinaga encontrava-se já a cumprir 88 penas de prisão perpétua com um mínimo de 20 anos, na sequência das duas primeiras sessões de julgamento - que se referiam a 25 das suas vítimas. Esta segunda-feira foi condenado pela terceira e quarta sessões, referentes a 23 vítimas. Destas 48 vítimas cujos casos já foram julgados, apenas quatro não foram violadas.

Na leitura da sentença, a juíza Suzanne Goddard QC descreveu Sinaga como um "perigoso, profundamente perturbado e pervertido indivíduo sem noção da realidade". A magistrada, que defendeu que o homem nunca deveria ser libertado da prisão, afirmou ter considerado condená-lo a perpétua sem revisão de pena - o que seria o primeiro caso num crime que não um homicídio.



De acordo com o jornal britânico, o acusado chegou ao tribunal sem expressão e pareceu aborrecido durante grande parte do julgamento. Chegou a bocejar e a mexer no cabelo enquanto eram lidas declarações sobre o impacto que os seus crimes tiveram nas vítimas. "Pareces estar a gostar deste processo até quando estás aqui à espera de ser condenado", disse-lhe a juíza. "És um maldoso agressor sexual em série que atacava jovens que vinham para a cidade à procura de uma noite com os amigos".



Sinaga, que drogava as vítimas e abusava delas quando se encontravam inconscientes, disse que os jovens gostavam de fingir que estavam mortos durante as relações. Muitos deles estavam a ressonar enquanto Sinaga filmava os abusos. No entanto, as afirmações do homem nunca convenceram os júris.

Reynhard Sinaga encontrava as suas vítimas à porta de bares e discotecas. Por norma, escolhia jovens de cerca de 20 anos, embriagados, que se tinham perdido dos amigos ou que tinham ficado sem bateria no telefone. Aí, oferecia-lhes um sofá para dormir ou um copo para beber em sua casa.



É "o mais prolífico violador na história legal do Reino Unido", afirmou o procurador Ian Rushton.



Como foi Sinaga apanhado?

Foi em junho de 2017 que os crimes de Sinaga tiveram um fim, após uma das vítimas ter acordado durante o ataque e ligado para o 112. Um jovem de 18 anos, semi-nu e num apartamento que não conhecia, acordou para ver que estava a ser abusado. Conseguiu afastar o homem e chamar as autoridades.



Horas antes, estava numa discoteca no centro de Manchester quando se separou dos amigos para ir ao exterior apanhar ar. Era cerca da meia noite e meia. Foi abordado por um homem de cerca de 30 anos, com quem começou a falar. Sinaga sugeriu que fosse para casa consigo, que era apenas a um quarteirão da discoteca, para que tentasse contactar com os amigos.



O jovem, segundo o Telegraph, não se recorda de nada até acordar horas depois, deitado de barriga para baixo numa cama. Levantou-se "em pânico" e empurrou o homem que estava em cima de si. Às 5h50 da manhã o jovem conseguiu fugir e ligou para a polícia.



Sinaga, encontrado inconsciente depois da luta, foi levado para o hospital com ferimentos e uma suspeita hemorragia no cérebro. O jovem que fora abusado ainda foi questionado pela polícia, suspeito da agressão. No entanto, rapidamente os agentes perceberam que estavam a lidar com um caso sério.



Depois da detenção de Sinaga, a polícia encontrou em dois telefones gravações das violações. Meses de investigação levam a polícia a acreditar que existem 195 vítimas, todas inconscientes enquanto foram abusadas.