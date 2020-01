Teve um encontro através do Tinder com Reynhard Sinaga - o homem de 36 anos que foi esta semana condenado por violar 48 homens em Manchester, no Reino Unido - e contou como acabou tudo uma hora depois porque era "um pouco estranho".O jovem, que não foi uma das 195 vítimas que a polícia britânica acredita terem sido abusadas, relembra o homem educado, bom falador e envergonhado com quem se encontrou, que lhe falou sobre a universidade, a sua tese e sobre café.O encontro aconteceu em abril de 2017 - muito perto da altura em que Sinaga foi apanhado pelas autoridades. Ao Manchester Evening, o homem, cuja identidade não foi revelada, conta como, com 26 anos, conheceu um homem "simpático" e "nada ameaçador". Mas apesar de não desconfiar que nada de muito errado se passasse com o homem, sentiu "algo estranho".Falaram por mensagens durante cerca de uma semana antes de combinarem encontrar-se. "Ele dizia-me coisas simpáticas e queridas. Conversas normais, sobre o nosso dia, os nossos interesses", contou. "Ele disse-me que estava a trabalhar na tese num café. Que estava a beber um latte de soja".

Discutiram sobre as bebidas preferidas. "Vinho deixa-me bêbedo mais rápido que bebidas brancas. Tinto ainda me faz fazer parvoíces mais rápido", contou Sinaga ao jovem. "Mas não sou um alcoólico, normalmente sei os meus limites. Porque a maior parte das vezes tomo conta dos meus amigos quando saímos. Gosto de ter a certeza que os meus amigos bêbedos estão todos bem".



Reynhard Sinaga encontrava as suas vítimas à porta de bares e discotecas. Aproveitava os jovens que se encontravam embriagados, perdidos dos amigos, para lhes oferecer uma bebida em sua casa ou um chão para dormirem umas horas. Aí, drogava-os e quando se encontravam inconscientes abusava deles.



Numa quarta-feira, os dois combinaram encontrar-se. "Esperava que tivesse corrido um bocadinho melhor", contou o jovem ao jornal. "Acabei por me ir embora uma hora depois. Foi estranho".



"Quando o conheci lembro-me de pensar que parecia mais velho do que eu esperava, porque nas fotografias parecia mais novo", disse. "Sou o tipo de pessoa que faz muitas perguntas. Infelizmente, a minha memória não é a melhor. Mas sei que lhe fiz muitas perguntas e as respostas que estava a receber não pareciam... 'normais' não é a palavra certa. Mas não pareciam confortáveis".

No entanto, explicou, nunca pensou que Sinaga fosse um criminoso. "Só não nos demos bem". "Arranjei uma desculpa que tinha que me ir embora e disse 'foi muito bom conhecer-te mas acho que não vamos a lado nenhum'", contou. Os dois nunca mais contactaram um com o outro.



Dias depois, Reynhard Sinaga foi detido pelas autoridades britânicas. Uma chamada de um homem que acordou enquanto estava a ser abusado pelo homem de 36 anos permitiu que uma década de crimes chegasse ao fim. Esta segunda-feira, depois de quatro sessões de julgamento, foi condenado a prisão perpétua com um mínimo de 30 anos até poder haver revisão de pena. Ficou provado que abusou sexualmente de 48 homens em Manchester.