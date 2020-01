Uma adolescente britânica foi acusada de ter mentido ao acusar 12 homens de a terem violado num hotel no Chipre . Confinada ao país desde julho de 2019, altura da alegada violação, a jovem, cuja identidade não pode ser divulgada por motivos legais, pede agora a Boris Johnson que a ajude a voltar para casa, após ter sofrido pressão das autoridades cipriotas para admitir que mentiu."Cada segundo deste caso tem sido um pesadelo, Tenho 19 anos e tudo o que quero é limpar o meu nome e ir para casa para estar com a minha família", apontou a jovem ao jornal The Sun. "Gostava de pedir ao ministro dos Negócios Estrangeiros e ao primeiro-ministro, que são ambos pais, para me apoiarem com as suas ações, não só com as palavras."De acordo com as primeiras declarações da jovem, no dia 17 de julho do ano passado, esta foi amarrada e violada por 12 homens israelitas entre os 15 e os 22 anos, que entraram no seu quarto durante a noite. Um dos jovens estaria a ter encontros com a jovem durante o tempo que esteve na ilha.A jovem fez queixa na polícia, que avançou com a investigação, mas diz agora que foi obrigada pela polícia a afirmar que era mentira e que toda a acusação tinha sido fabricada, motivo pelo qual foi depois acusada. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico afirmou estar "seriamente preocupado com a garantia de um julgamento justo num caso como este", confirmando que esteve em contacto com as autoridades cipriotas.A mãe da jovem afirmou ao mesmo jornal que a filha está em stress pós traumático, acompanhado de alucinações e períodos seguidos de 20 horas a dormir. Para além do trauma da alegada violação, a pena de um ano de prisão será um dos principais motivos."Este lugar é inseguro, é absolutamente inseguro. E se reportares alguma coisa que te aconteceu ou és alvo de risos ou acontece algo como aconteceu à minha filha", afirmou a mulher, avisando os turistas britânicos para que não se desloquem para o país.