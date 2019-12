Uma concorrente do Grand Hermano, a versão espanhola do Big Brother foi obrigada a assistir a um vídeo que mostrava um colega concorrente, e com o qual estaria numa relação, a violá-la enquanto a mesma estava inconsciente. Carlota Prado foi chamada pela produção ao "confessionário" para ver as imagens pela primeira vez, visto que até esse momento não sabia o que tinha acontecido."Por favor, parem o vídeo, por favor", pediu Carlota, me lágrimas, enquanto lhe mostravam o vídeo. A resposta da "voz", ou seja, da produção, foi que ela tinha de continuar a ver. Estas duas cenas, a violação e a revelação, nunca chegaram passou na televisão, mas a história veio a público durante a semana através da imprensa espanhola.Carlota tinha bebido na noite anterior, tendo ficado inconsciente. José María Lopez, o colega com quem teria começado um relacionamento dentro da casa, ajudou a deitá-la. Nas gravações, a jovem terá dito não quando José María lhe fez a proposta de fazerem sexo, afirmando que "não conseguia". Mesmo assim, José María deitou-se com Carlota e penetrou-a durante alguns minutos, antes que a produção interviesse e lhe dissesse para parar.Quando o acontecimento se tornou público, mais de 40 empresas como a Telefónica e a Ferrero Rocher decidiram retirar o seu patrocínio ao programa. A Endemol Shine, produtora e dona do formato, veio já dizer que foi um erro informar a jovem do que aconteceu daquela forma e sem a presença de um psicólogo ou qualquer outra pessoa que lhe pudesse ter dado apoio.Carlota Prado terá passado os dias a seguir num hotel, tendo mais tarde voltado ao programa. A produção apresentou queixa na polícia contra José María Lopez, bem como a vítima.