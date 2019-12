Símbolo do #MeToo no Japão vence processo contra jornalista que acusa de violação

Shiori Ito tornou-se, nos últimos três anos, um símbolo do movimento #MeToo no Japão. Esta quarta-feira, a jornalista de 30 anos, que acusou um apresentador de televisão de a violar enquanto se encontrava inconsciente, ganhou o processo que apresentou contra Noriyuki Yamaguchi e vai receber uma indemnização de 3,3 milhões de ienes – cerca de 27 mil euros.

"Vitória", lia-se, em japonês, no cartaz que empunhava a jornalista à porta de um tribunal de Tóquio, que considerou que o testemunho de Ito era "incrivelmente credível", revelam os meios de comunicação internacionais. Apesar de não ter conseguido prosperar por via penal, já que os procuradores decidiram em 2016 que não havia provas suficientes para condenar o jornalista, Ito recorreu aos tribunais para exigir uma compensação pelo sofrimento que o caso lhe tinha provocado. Pediu 11 milhões de ienes (cerca de 90 mil euros).

Em 2015, a trabalhar na agência Reuters, Shiori Ito foi convidada por Yamaguchi para beber um copo e falar sobre a possibilidade de um trabalho. O homem, na altura correspondente da Tokyo Broadcasting System em Washington, era já muito conhecido no Japão pela proximidade ao primeiro-ministro Shinzo Abe – sobre quem escreveu uma biografia. A jovem, que relatou o que se sucedeu naquela noite no seu livro Black Box (Caixa Negra, em português), diz que apenas se lembra de acordar num quarto de hotel, dorida, com Yamaguchi em cima de si. O jornalista, de 53 anos, sempre negou as acusações.

Na esquadra, foi dissuadida pela polícia de Tóquio a não apresentar uma denúncia. Ito insistiu e foi emitida uma ordem de detenção contra o jornalista – ordem que acabou suspensa devido ao poder de um alto cargo policial.

Em 2017, meses antes de rebentar o escândalo sobre o produtor Harvey Weinstein que originou o movimento #MeToo, Shiori Ito tornou pública a sua denúncia. O caso chocou o Japão – onde, de acordo com um inquérito governamental, apenas 4% das mulheres vitimas de abusos os tornam públicos.

As acusações de Ito chegaram ao Parlamento, onde deputados chegaram a realizar audiências para perceber se o famoso jornalista tinha recebido tratamento especial pela sua ligação com o primeiro-ministro. Contudo, não foram encontradas provas suficientes para abrir um expediente.

Yamaguchi sempre negou as acusações da jovem, garantindo que esta tinha bebido demasiado e que ele apenas a levou para um quarto de hotel para que os efeitos do álcool passassem. Garantiu ainda que foi Ito quem exigiu ter relações sexuais.



Yamaguchi ainda apresentou uma queixa contra a jornalista, por injúrias, na qual reclamava 130 milhões de ienes (pouco mais de 1 milhão de euros). Os juízes recusaram.

Durante todo o processo, a jovem jornalista recebeu ataques pessoais nas redes sociais, chamadas telefónicas e emails com insultos. Foi ainda criticada publicamente em jornais conservadores. "Inundaram-me com insultos e ameaças. Mas o que mais me afetou foram os emails em tom educado de muitas mulheres que me diziam que devia ter vergonha de mim mesma por ter contado tudo", revelou em entrevistas.

Na sequência da sua denúncia, as penas por violação na lei japonesa foram endurecidas – até então, a lei previa um máximo de três anos de prisão para crimes de violação, que agora passou para cinco. No entanto, mantém-se a obrigação de ficar provado que o culpado usou violência ou coação ou que a vitima se encontrava incapacitada para resistir.