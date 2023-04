Reino Unido: vice-primeiro-ministro demite-se depois de ser acusado de bullying

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, aceitou esta sexta-feira a demissão de Dominic Raab. O ex-vice-primeiro-ministro renunciou ao cargo depois de terem surgido várias denúncias que o acusavam de intimidar os colegas de equipa.







REUTERS/Toby Melville

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As acusações ainda não foram tornadas públicas porém, de acordo com a Reuters, são referentes a casos de bullying ocorridos em pelo menos três departamentos diferentes.Depois de as denúncias terem sido formalizadas, Dominic Raab pediu uma investigação em novembro. Agora garante que ficou provado que ele "não gozou, gritou ou intimidou fisicamente ninguém em quatro anos e meio".O político rejeitou todas as acusações que recaíram sobre ele, assumindo apenas ter causado "stress ou ofensas não intencionais" aos elementos das suas equipas, uma consequência direta dos "ritmos, padrões e desafios" que enfrentava como ministro.Foram ainda provados dois casos concretos: um como ministro dos Negócios Estrangeiros em que se encontrava a tratar das negociações do Brexit e outro enquanto ministro da Justiça em que deu um "feedback crítico".Desde o começo do processo que o político disse que, "caso fosse constatada qualquer tipo de intimidação" iria pedir a demissão, algo que agora fez."Acredito que é importante manter a minha palavra" escreveu em comunicado Dominic Raab que continua a reiterar a sua inocência.Rishi Sunak já assumiu ter sentido uma "grande tristeza" com a resignação do braço-direito porém, reconheceu que existiram "falhas no processo histórico que afetaram negativamente todos os envolvidos"."Devemos aprender com isso como lidar melhor com essas questões no futuro", escreveu em comunicado.Esta é assim mais uma crítica ao governo, a somar às várias que tem recebido, isto porque Sunak prometeu uma liderança "integra" mas, desde a nomeação que já perdeu três ministros por questões associadas a "conduta pessoal".