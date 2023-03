As polémicas mensagens privadas do ministro da Saúde britânico durante a pandemia

Matt Hancock, atual membro do parlamento britânico e ex-secretário de Estado da Saúde, quebrou o silêncio face à publicação pela jornalista Isabel Oakeshott de mais de cem mil das suas mensagens privadas no The Telegraph, numa investigação chamada The Lockdown Files.







REUTERS/Henry Nicholls

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na madrugada de dia 1 de março, o ex-secretário de Estado da Saúde referiu que a jornalista teve acesso às mensagens do seu WhatsApp enquanto o par colaborava na escrita de um livro sobre a pandemia. Também na quarta-feira a jornalista tinha avançado que Matt Hancock lhe tinha enviado uma mensagem às 1h20: "Não foi uma mensagem agradável".Matt Hancock negou o envio dessa mensagem e numa breve declaração feita através de um comunicado no dia 2, partilhou que se encontrava "extremamente desapontado" com a "traição maciça e quebra de confiança por parte de Isabel Oakeshott" de que tinha sido vítima.Lamentou ainda o "impacto que a divulgação teve sobre muitas pessoas, desde colegas políticos, funcionários públicos e amigos" que defende que "trabalharam para superar a pandemia e salvar vidas"."Não há absolutamente nenhum caso de interesse público para essa enorme violação. A Isabel e eu trabalhamos juntos há mais de um ano por causa do meu livro, sempre com base no sigilo profissional e num processo aprovado pelo Gabinete. A Isabel repetidamente reiterou a importância da confiança e depois quebrou essa confiança", pode ler-se no comunicado.O ex-secretário de Estado da Saúde referiu ainda que não pretende "comentar novamente quaisquer histórias ou falsas alegações que Isabel fará". Deixando claro que a questão ficará esclarecida "no local adequado, no inquérito, para que possamos tirar devidamente todas as lições a partir de uma compreensão plena e objetiva do que aconteceu na pandemia e porquê".Isabel Oakeshott, ex-editora de Política do Sunday Times, tem sido questionada sobre se recebeu algum tipo de pagamento do The Telegraph pelas mensagens partilhadas. No entanto tem defendido: "Não me pagaram pelas mensagens. Tenho ajudado o The Telegraph com a investigação, é fácil de verificar que tenho escrito histórias para o The Telegraph".A jornalista quis esclarecer ainda que esta não se trata de uma questão de dinheiro mas sim de "milhões de pessoas": "Cada um de nós neste país, que foi afetado adversamente pelas decisões catastróficas de bloquear este país repetidamente, muitas vezes com provas frágeis e simplesmente por razões políticas".As mensagens do WhatsApp publicadas pelo The Telegraph indicam que Matt Hancock rejeitou o conselho de que todos os residentes de lares fizessem testes à covid-19 em abril de 2020, por parte do diretor médico Chris Whitty.Após rejeitar a indicação referiu numa mensagem a um assessor que esta seria uma medida apenas para "agitar as águas" e introduziu testes obrigatórios para os idosos que regressassem aos lares vindos de hospitais. O então secretário de Estado da Saúde terá ainda referido que o alargamento dos testes nas casas de repouso e lares poderia "atrapalhar" a meta de cem mil testes diários que pretendia atingir.Nas mesmas mensagens, é revelado que o antigo governante gozou com os confinamentos em hotéis, obrigatórios para quem chegasse de 33 países considerado de risco elevado. "Estamos a dar às famílias grandes as suites e a meter estrelas pop nos quartos pequenos."Um porta-voz do ex-secretário de Estado afirmou que as mensagens foram "manipuladas" e "criadas para se adequar a uma agenda antibloqueio".A jornalista já admitiu que quebrou um acordo de não divulgação de informações, mas defende que agiu em nome do interesse público uma vez que pode demorar anos até que o inquérito oficial sobre a pandemia esteja concluído.O primeiro-ministro Rishi Sunak considerou que o inquérito oficial é o caminho certo para investigar a forma como o governo liderou durante a pandemia e que não se deve trabalhar com "pedaços de informação fragmentados".