Rússia lança anúncio a apelar aos 'homens reais' que vão para a guerra

A guerra na Ucrânia rebentou há mais de catorze meses e os esforços humanos, registados de parte a parte, são cada vez mais visíveis. Para combater o número de baixas, as forças armadas russas lançaram uma campanha que desafia os "homens comuns" a tornarem-se em "homens de verdade" e a alistarem-se na guerra.







REUTERS

De acordo com a Reuters, o anúncio foi divulgado nas redes sociais e começa com uma música épica e com vários homens – um segurança, um taxista e um personal trainer - a trocarem as suas profissões por armas e uniforme militar.No áudio ouvem-se frases como "é mesmo este o tipo de homem que sempre sonhaste tornar-te?", "é só aqui que está a tua força?" ou "se és um homem de verdade, torna-te num".Àqueles que aceitem a proposta o Ministério da Defesa da Rússia oferece, como contrapartida, um contrato de trabalho e um ordenado mensal a partir dos 204 mil rublos (cerca de 2.278 euros).Nos últimos meses têm também sido vistos cartazes das forças militares russas, em Moscovo, a apelar aos cidadãos que se alistem para artilheiros, médicos militares, motoristas de tanques e recrutas, com frases como "a nossa profissão é defender a pátria".Isto numa altura em que um relatório de inteligência militar britânica refere que a Rússia está a procurar 40 mil soldados que reforcem as operações no país vizinho e que os Estados Unidos da América estimam que cerca de 43 mil soldados já tenham morrido nos combates.