Reino Unido envia dois navios de guerra para acompanhar navios comerciais em Ormuz

O Ministério da Defesa do Reino Unido vai enviar dois navios da Marinha Real para acompanharem navios comerciais com a bandeira britânica no estreito de Ormuz.

De agricultor a 007 do Médio Oriente: quem é o comandante morto pelos EUA Um ataque dos EUA via drone em Bagdade, Iraque, na madrugada desta sexta-feira, matou um dos homens mais importantes do regime iraniano. Mas também um homem altamente influente na Síria, Líbano e Iraque. Quem era Qassem Soleimani, o homem de 62 anos que os EUA acreditavam estar a preparar atentados contra altas figuras diplomáticas norte-americanas?

Este sábado, um rocket caiu dentro da Zona Verde, que tem o maior dispositivo de segurança de Bagdade , capital do Iraque. É na Zona Verde que se encontra a embaixada dos EUA. Também o bairro de Jadriya foi atingido, a par de uma base aérea no norte da cidade. Não se registaram mortes em nenhum dos ataques, nem houve reivindicação. NATO e uma missão liderada pelos EUA suspenderam os seus programas de treino para agentes da autoridade e forças armadas iraquianas.Na sexta-feira, o supremo líder do Irão , o aiatola Ali Khamenei, considerou que a morte de Soleimani, que comandava as Forças Quds, intensificaria a resistência de Teerão aos EUA e a Israel.O comandante da Guarda Revolucionária do Irão na província de Kerman, Abuhamzeh, mencionou vários possíveis alvos para represálias, como o canal do Golfo pelo qual um terço do petróleo mundial que chega de barco é exportado para os mercados globais."O Estreito de Ormuz é um ponto vital para o Ocidente e um grande número de navios de guerra norte-americanos passam por lá. Alvos vitais norte-americanos na região foram há muito tempo identificados pelo Irão. Cerca de 35 alvos dos EUA na região bem como Tel Aviv encontram-se ao nosso alcance", afirmou Abuhamzeh, citado pela agência Tasnim.O escalar das tensões no Médio Oriente deve-se à morte do general iraniano Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo contra o aeroporto internacional de Bagdad, no Iraque, na sexta-feira, que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras seis pessoas.O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.