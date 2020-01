Os Estados Unidos selecionaram 52 locais no Irão que podem atingir caso o Irão ataque norte-americanos ou interesses dos EUA, afirmou Donald Trump no Twitter. O aviso surge depois do ataque norte-americano que matou o comandante iraniano Qassem Soleimani.

Em vários tweets, o presidente dos Estados Unidos indica que o Irão "está a falar muito sobre atingir certos interesses dos EUA" para vingar a morte de Soleimani. Os EUA "selecionaram 52 locais iranianos" e que alguns são "de muito alto nível e importantes para o Irão e para a cultura do Irão, e esses alvos, e o Irão, serão atingidos muito rápido e de maneira muito dura".



....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

"Os EUA não querem mais ameaças", disse Trump, dizendo que os 52 alvos representam os 52 norte-americanos que foram feitos reféns na embaixada dos EUA em Teerão em 1979. A crise de reféns durou 444 dias e terminou quando Reagan sucedeu a Jimmy Carter na presidência dos EUA.

Questionado pela Reuters, o Pentágono não comentou os tweets do presidente encaminhando as perguntas para a Casa Branca.