Ganham €2 milhões na lotaria e dias depois, sabem que filho venceu cancro

No Natal, os sonhos de John e Allison McDonald tinham-se realizado. O casal britânico que vive em Stockton-on-Tees descobriu, a 18 de dezembro, que tinha vencido a lotaria. Acertaram em todos os seis números e arrecadaram 2,35 milhões de euros (2 milhões de libras).

Três dias depois, souberam que os exames do filho, Ewan, mostravam que não havia sinais do cancro contra o qual ele lutava. Em maio, o jovem de 15 anos foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin e começou logo a fazer quimioterapia.

Com o prémio, os McDonald já compraram uma casa e despediram-se. "Todos sonham ganhar a lotaria no Natal – e falam sobre quão incrível seria – mas Allison e eu nunca pensámos que nos acontecesse – e aconteceu. E depois receber as notícias de que os mais recentes exames do Ewan estão limpos é fantástico. Estamos tão gratos. 2020 parece que será um ano ótimo para nós os três. Parece que todos os nossos sonhos se realizaram em três dias", afirmou John à Sky News.



Lotto winers John and Allison McDonald say their 15-year-old son Ewan, who found out he was clear of cancer three days after their £2m win, "never asked for anything" and "always looked after his mum and dad."



Com 62 anos, John era segurança e trabalhava 70 horas por semana. A mulher, de 49 anos, trabalhava num oculista.



"Podemos parar de trabalhar e passar tempo com a nossa família a criar memórias – algo que só sonhávamos fazer", relata Allison. Além de Ewan, os McDonald têm mais dois filhos e são avós de três netos.