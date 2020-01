Um rocket Katyusha caiu junto à embaixada dos Estados Unidos da América em Bagdade, Iraque.O projétil não causou mortes. Caiu na Zona Verde, uma área de segurança reforçada onde se situam edifícios do governo e missões diplomáticas.O rocket caiu na Praça das Celebrações, na Zona Verde.Também em Bagdade, um morteiro no bairro de Jadriya feriu cinco pessoas.A 80 quilómetros de Bagdade, caíram outros dois rockets dentro da base aérea de Balad, onde estão alojadas forças norte-americanas. Também não se registam mortes.A queda dos rockets dá-se depois da morte do general iraniano Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo contra o aeroporto internacional de Bagdad, no Iraque, na sexta-feira, que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras seis pessoas.O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.