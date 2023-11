Refém luso-israelita entre libertados pelo Hamas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Cruz Vermelha confirmou esta sexta-feira, 24, que o Hamas libertou 24 reféns, no que será o primeiro dia de tréguas desde o agudizar do conflito entre Israel e o grupo terrorista. Em troca, Israel libertou 39 mulheres e crianças palestinianas que estariam detidas nas suas prisões, avançou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari.







REUTERS/Reuters TV



Al Qahera News/Reuters

??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 12 ????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ???????????????????????????????????????????????????????? — Srettha Thavisin (@Thavisin) November 24, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Entre os 24 reféns libertados, encontra-se uma luso-israelita: a informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho. Trata-se de Adina Moshe, com 72 anos. "Efetivamente tínhamos a esperança, não queríamos falar muito do assunto. Tínhamos esperança e confirma-se que saiu", comentou o chefe da diplomacia portuguesa."A dor profunda que os familiares separados dos seus entes queridos sentem é indescritível. Estamos aliviados por alguns se reunirem depois de uma longa agonia", disse o diretor regional do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Fabrizio Carboni, citado pela agência de notícias Reuters.A imprensa israelita avança ainda que da lista de reféns libertados fazem parte 13 mulheres e crianças, que foram posteriormente entregues à Cruz Vermelha e a uma equipa de segurança egípcia, que terá ajudado na sua libertação. O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, acrescentou ainda, através das redes sociais, a libertação de 12 trabalhadores agrícolas tailandeses, todos homens."Foi confirmado pelo Departamento de Segurança e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que há 12 reféns tailandeses já libertados. Os funcionários da embaixada estão a caminho para os irem buscar. Os seus nomes e detalhes devem ser conhecidos. Fique atento", escreveu no X.Ainda que tenha sido anunciada a libertação destes 12 tailandeses, uma fonte citada pela Reuters garante que poderão ser 11 ou 12 trabalhadores e que este é o resultado de uma outra negociação que terá sido mediada pelo Egito e o Catar.Este foi o primeiro dia de tréguas entre o Israel e o Hamas. Para os próximos quatro dias está ainda prevista a libertação de 50 mulheres e crianças reféns, em troca das 150 que se encontram detidas nas prisões israelitas.Israel afirma que caso sejam libertados 10 reféns por dia que a trégua poderá ser estendida, assegurando assim a libertação de mais pessoas. Estima-se que desde que o Hamas lançou o ataque a Irsael, a 7 de outubro, que se encontram encarcerados em túneis mais de 240 reféns.