O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou o julgamento do último recurso do antigo presidente do Brasil Lula da Silva para a próxima quarta-feira, dia 18. Segundo O Globo, após a decisão deste pedido da defesa, que é conhecido como embargo dos embargos, o processo será transferido para o Superior Tribunal de Justiça.

Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, está preso desde sábado passado na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde começou a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

A justiça brasileira já o condenou em duas instâncias num dos processos da operação Lava Jato em que foi acusado de receber um apartamento de luxo para favorecer contratos da construtora OAS com a estatal petrolífera brasileira Petrobras.A defesa considera que a condenação não tem "base legal" e que a prisão vai contra a "presunção de inocência garantida na Constituição".Desde a sua detenção, Lula só recebeu a visita de seus advogados e o tribunal proibiu a visita de nove governadores de Estado, três senadores e um líder do Partido dos Trabalhadores (PT).