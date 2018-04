O prémio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, actual presidente da Liga Internacional pelos Direitos e Libertação dos Povos, tomou a iniciativa de candidatar o ex-presidente brasileiro Lula da Silva a Prémio Nobel da Paz.





158.388 assinaturas.



No texto que deverá ser apresentado ao comité Nobel em Setembro refere-se a Lula como alguém que, "através do seu compromisso social, sindical e policio desenvolveu políticas públicas para superar a fome e a pobreza do seu país um dos de maior desigualdade estrutural do mundo".



Para o Prémio Nobel, a nomeação de Lula a este prémio é importante já que "a paz não é só a ausência da guerra, nem evitar a morte de uma ou mais pessoas, a paz também é dotar de esperança o futuro dos povos, em especial os sectores mais vulneráveis".



Lula da Silva foi detido este fim-de-semana por acusações ligadas à Lava Jato.

O activista social criou no site change.org , uma petição de modo a reunir assinaturas para apoiar o seu projecto. O pedido, criado há três dias, reuniu, até ao momento,