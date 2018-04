O apoio é incondicional. Foi captado na fotografia de Francisco Proner e reproduzido em centenas de canais de televisão. Mas o apoio a Lula continua mesmo depois da prisão. Os apoiantes querem ainda Lula como presidente e vão fazer campanha por isso. E terão como base o Partido dos Trabalhadores.Nos últimos dias Lula voltou a ser capa de jornais em todo o mundo. Milhares de pessoas pediam a sua prisão e do outro lado milhares pareciam dispostas a impedir que a mesma acontecesse, mesmo depois da decisão do juiz Sérgio Moro em enviar Lula para Curitiba.E é mesmo a partir Curitiba que começarão a ser planeados os próximos passos para a campanha do ex-presidente petista. Perto da prisão foi montado um quartel-general constituído por tendas e casas de banho portáteis. Estes apoiantes consideram que a prisão de Lula é ilegítima e que tem como objectivo único manter a esquerda afastada do poder no Brasil. O jornaldiz que no próximo dia são esperadas dezenas de autocarros apinhados de apoiantes que vão demonstrar o seu descontentamento.Mas a verdade é que apesar de todo o apoio popular, o PT não tem certezas quanto ao seu futuro. Com o líder histórico atrás de grades, os petistas não sabem se este poderá ser candidato às presidenciais. Segundo a imprensa brasileira, há quem defenda, no seio do partido, a continuação de Lula como candidato, mas há os que avançam com a ideia de se reccorrer a um "plano B". Mas, oficialmente, a estratégia é uma e apenas uma: manter Lula como candidato às eleições de Outubro, as primeiras desde o impeachment de Dilma Rousseff.De momento, o maior entrave à candidatura de Lula é a Lei da Ficha Limpa, aprovada pelo próprio em 2010. Esta lei prevê que políticos condenados em segunda instância não possam concorrer a cargos públicos. Ora, esta é a situação de Lula que foi recentemente condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Este tribunal confirmou a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro e aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão.Mas a Lei da Ficha Limpa só poderá ser aplicada depois de analisadas as candidaturas, em Setembro, pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Enquanto a avaliação não é terminada, a campanha pode organizar iniciativas, mesmo com Lula na cadeia.