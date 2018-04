Depois de ter sido sentenciado a 12 anos de prisão no decurso da Operação Lava Jato no passado dia 7 de Abril, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva endereçou esta segunda-feira uma carta aos seus apoiantes revelando-se "indignado" e voltando a desafiar o juiz que o condenou, Sérgio Moro, a provar a sua culpa no caso.

Numa carta dirigida a militantes do seu Partido Trabalhista e apoiantes inseridos em movimentos sociais e sindicais que protestam em frente ao local onde está detido, Lula afirmou ter a "certeza que não está longe o dia em que a Justiça valerá a pena".

"Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro [Sérgio Moro, o juiz que o condenou] e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na Justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado", assumiu o ex-presidente num comunicado divulgado também nas redes sociais Facebook e Twitter.





A mensagem de Lula aparece um dia antes de uma vistoria por parte dos senadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos do Senado brasileiro na cela onde o político está preso. A visita, marcada para esta terça-feira, foi autorizada na passada segunda-feira pela juíza Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução penal do ex-presidente.

Entretanto foi realizada, também nesta segunda-feira, uma reunião para definir a mobilização do acampamento de apoio a Lula das imediações da sede da polícia federal de Curitiba. A nova localização será definida esta terça-feira, "de acordo com as possibilidades legais oferecidas", como relata o governo paranaense.