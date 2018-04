Esta semana, uma onda de revolta e indignação assolou a Índia. Em causa esteve a violação e assassínio de uma menina de oito anos. O corpo de Asifa Bano, pertencente a uma tribo muçulmana nómada, foi encontrado numa floresta a 17 de Janeiro, perto da cidade de Kathua, na região de Caxemira.

Segundo a BBC, e em resposta à prisão de membros do gangue, grupos hindus de direita manifestaram o seu apoio aos responsáveis pelos crimes - o que desencadeou a raiva de muitos indianos, lamentando que um crime horrível se tenha tornado uma questão religiosa.

A polícia prendeu oito homens ligados à morte e violação de Asifa, incluindo um antigo responsável do governo, quatro agentes da polícia indiana e um jovem.



Num caso diferente, um homem morreu esta semana em Uttar Pradesh após contestar a decisão de um tribunal indiano - que deixou sair impune um homem que raptou e violou a sua filha de 16 anos.

O líder do principal partido da oposição no Congresso, Rahul Gandhi, liderou uma marcha com cinco mil pessoas à luz das velas em Nova Deli na noite desta quinta-feira. Mais protestos foram planeados para chamar a atenção para os crimes brutais cometidos contra as mulheres na Índia.



A "Índia não pode continuar a tratar as mulheres como o tem feito", escreveu Gandhi no Twitter.

Maneka Gandhi, a ministra das mulheres e do desenvolvimento infantil, afirmou que o seu ministério planeia propor a pena de morte para a violação de crianças menores de 12 anos. Neste momento, a pena máxima na Índia para este delito é de prisão perpétua. O país asiático registou cerca de 40 mil casos de violação em 2016.