Apoiantes de Lula ocupam triplex no Guarajá

Movimento dos Trabalhadores Sem Tecto invadiu o triplex que esteve no centro da condenação do ex-presidente brasileiro.

Lula da Silva foi preso, em parte, por ter aceitado um triplex no Guarajá. Esse triplex foi ocupados por apoiantes do ex-presidente que afirmam que o imóvel pertence ao povo brasileiro, durante a manhã desta segunda-feira.



Segundo a acusação, Lula terá recebido o apartamento no Guarujá em troca de favores à construtora OAS. No entanto terá negado sempre que o imóvel lhe pertencesse. Os manifestantes dizem que foram convidados para irem ali e que se a casa "é do Lula, o povo pode ficar".



Cerca de 20 carros, que transportavam cem pessoas, chegaram durante a madrugada desta segunda-feira ao complexo onde se localiza o triplex de luxo na praia de Guarujá, no litoral do estado de São Paulo.



Segundo o Folha de São Paulo, em menos de cinco minutos cerca de 30 militantes dos movimentos MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem teto) invadiram o complexo como forma de protestarem a detenção de Lula. Os manifestantes arrombaram a porta e subiram até ao apartamento, estendendo uma bandeira na varanda e algumas frases.



"É uma denúncia da farsa judicial que levou Lula a prisão. Se o triplex é dele, então o povo está autorizado a ficar lá. Se não é, precisam explicar porque ele está preso", disse Guilherme Boulos, coordenador do MTST e pré-candidato a presidência pelo PSOL, citado no El País.