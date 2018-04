Lula da Silva foi detido no sábado, depois de se entregar à Polícia Federal, em São Paulo. Na cadeia, Lula quer receber cartas de amigos. Quem o garante é Dilma Roussef, que partilhou este domingo a morada para onde as pessoas podem enviar cartas ao antigo presidente brasileiro na sua conta oficial nas redes sociais.

"Mande uma carta para Lula", escreveu a também ex-presidente do Brasil.





"O juiz Sérgio Moro, os procuradores da Operação Lava-Jato e os policiais federais de Curitiba pensaram que seriam os carcereiros de Lula, mas na verdade vão ser os carteiros do povo brasileiro para o maior símbolo da luta popular que já existiu no Brasil", escreveu o boletim de resistência no site Brasil 274, partilhando também a morada para o envio de cartas a Lula da Silva.