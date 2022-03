Guerra na Ucrânia. Abrem 10 corredores humanitários na linha da frente

Bom dia.



Para este sábado, a vice-primeira ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunciou o acordo para a abertura de 10 corredores humanitários com o objetivo de retirar civis das cidades na linha da frente na guerra contra tropas russas.



A evacuação acontecerá em quatro cidades da região de Kiev e em seis da região de Lugansk. Em Mariupol, segundo Vereshchuk, civis terão de sair por si mesmos uma vez que militares russos não estão a deixar passar autocarros.





10 humanitarian corridors to open on March 26.



Civilians will be evacuating from 4 cities in Kyiv Oblast and 6 cities in Luhansk Oblast.



Those in besieged Mariupol must head out, to Zaporizhzhia, on their own. Russians don’t let buses pass.



Source: Deputy PM Iryna Vereshchuk.