Organizações internacionais estimam que as restrições das mulheres ao emprego podem levar o país a uma perda económica imediata que pode chegar até aos mil milhões ou até 5% do PIB do Afeganistão.

Afeganistão: mulheres são obrigadas a indicar homens para as substituírem no trabalho

Os direitos das mulheres no Afeganistão são uma realidade cada vez mais distante. Agora, os talibã pediram às funcionárias do Ministério das Finanças que indiquem nomes de familiares do sexo masculino que as possam substituir nas suas funções.