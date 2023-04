Eslováquia, Polónia e Hungria interrompem importações de cereais da Ucrânia

A Eslováquia juntou-se à iniciativa da Polónia e da Hungria para interromper unilateralmente as importações de cereais e outros produtos alimentares da Ucrânia numa tentativa de proteger os seus agricultores, descontentes com essa importação.







REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tanto a Ucrânia como a Comissão Europeia já consideraram esta ação como inaceitável.Na semana passada, a Polónia e a Hungria apresentaram as suas proibições, seguiu-se a Eslováquia esta segunda-feira e a Bulgária também já avançou que está a considerar juntar-se aos outros países da Europa Central.Após a invasão russa à Ucrânia alguns portos do Mar Negro ficaram bloqueados e os cereais ucranianos, que têm um valor de mercado significativamente mais baixo do que os produzidos na União Europeia (UE), acabaram por ser consumidos maioritariamente pelos países da Europa Central.O excesso de oferta de cereais acabou por atingir os agricultores locais e tornou-se um problema político, especialmente na Polónia onde o partido nacionalista Lei e Justiça tem sido um dos mais importantes apoios da Ucrânia mas conta com um grande número de eleitores rurais e vai a eleições ainda este ano.No mês passado a Comissão Europeia (CE) propôs um financiamento de emergência para os agricultores nos Estados-membros da Europa Central numa tentativa de compensar o excesso de cereais ucranianos. Ainda assim muitos defendem que a medida não é suficiente e organizaram protestos.A CE já admitiu que, apesar de condenar a atitude da Polónia, Hungria e Eslováquia, "há um problema" e garantiu que "nas próximas semanas e meses" será um assunto discutido. O porta-voz da Comissão para o Comércio e Agricultura afirmou que a política comercial é uma competência exclusiva da União Europeia e que as ações unilaterais "são inaceitáveis" declarando ainda: "Em tempos desafiantes, é crucial coordenar e alinhar todas as decisões dentro da UE".O ministro da Agricultura da Ucrânia, Mykola Solsky, defendeu que os cereais ucranianos deveriam, pelo menos, ter permissão para passar pela Polónia para poderem chegar a outros países. Neste momento, os dois países encontram-se em conversações em Varsóvia e Kiev defende que "o primeiro passo deve ser a abertura do trânsito, porque é muito importante e é algo que deve ser feito incondicionalmente".O governo ucraniano garante que se encontra "solidário com a situação no setor polaco e respondeu prontamente a vários desafios" no entanto garante que "ações unilaterais drásticas não são a solução para os problemas". "O agricultor ucraniano está numa situação mais difícil. Pedimos ao lado polaco que tenha isso em consideração", acrescentou.Segundo o ministro, os produtos agrícolas ucranianos enviados para e através da Polónia representam cerca de 10% do total de exportações alimentares do país. A Hungria representa também um papel importante com cerca de 6% das exportações alimentares ucranianas.O ministro da Agricultura polaco, Robert Telus, defende que esta é uma proibição necessária para "abrir os olhos da UE para o facto de que são necessárias novas decisões que permitirão que todos os produtos da Ucrânia se espalhem para Europa e não fiquem na Polónia".A Polónia avançou que a proibição se estende até pelo menos julho. Enquanto a Hungria avançou que a medida dura até 30 de junho.