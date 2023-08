Zelensky garante que Ucrânia não está envolvida na morte de Prigozhin

Presidente da Ucrânia revelou aos jornalistas que a Ucrânia não esteve envolvida na alegada morte do mercenário russo. Líder do Grupo Wagner estaria na aeronave que caiu na Rússia.

Volodymyr Zelensky anunciou esta quinta-feira que a Ucrânia não esteve envolvida na alegada morte do mercenário russo Yevgeny Prigozhin. A informação foi avançada pela agência de notícias ucraniana Interfax-Ukraine, que citou o presidente ucraniano.



"Não tivemos nada a ver com isso. Toda a gente sabe quem tem algo a ver com isso", contou Zelensky aos jornalistas.

Acidente ou não, sabe-se que o avião que transportava cerca de sete passageiros e três pilotos caiu perto da cidade de Moscovo, na Rússia. Entre as vítimas poderá estar o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuja morte foi confirmada pelo grupo de mercenários. Até ao momento, o Kremlin ainda não se pronunciou sobre o sucedido.







Com 62 anos, Prigozhin era um dos homens mais próximos do presidente russo Vladimir Putin, e líder do grupo Wagner. Em junho liderou um motim e considerou avançar contra Moscovo, mas a sua tentativa de rebelião acabou fracassada.