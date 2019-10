Quim Torra

Quim Torra, o dirigente pró-independência da Catalunha , afirmou esta quinta-feira que espera que a região seja independente até ao fim de 2021, caso os partidos catalães concordem com isso. As declarações seguem-se a mais um dia de protestos na Catalunha, que levaram o ministro do Interior espanhol Fernando Grande-Marlaska a reforçar a presença policial enviando mais agentes.Os manifestantes incendiaram carros e atiraram cocktails molotov à polícia em Barcelona, intensificando os protestos iniciados pela sentença proferida a líderes separatistas catalães. O Supremo Tribunal espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo catalão.Torra falou hoje no parlamento regional da Catalunha e disse que queria uma proposta para uma "república da Catalunha" pronta até à primavera de 2020. Torra também apelou a uma nova votação para decidir a independência da Catalunha. Em 2017, realizou-se o referendo sobre a independência da Catalunha declarado ilegal pelos tribunais.Torra negou ainda que os protestos fossem violentos.O mandato do parlamento regional termina em dezembro de 2021.De acordo com o jornal La Vanguardia, 35 agentes dos Mossos d'Esquadra e 11 da Polícia Nacional ficaram feridos esta quarta-feira. Desde segunda-feira, 194 agentes ficaram feridos, segundo o Ministério do Interior espanhol.Na Catalunha, 96 pessoas ficaram feridas devido aos protestos. Em Barcelona, foram 57 - ambos os números se referem a esta quarta-feira. Registam-se ainda 33 detidos.