Camião anti-motim do governo espanhol já está em Barcelona

O Ministério do Interior espanhol terá enviado para Barcelona um dos seus veículos mais poderosos, para que a polícia consiga lidar com os protestos que têm deixado as ruas da cidade em estado de sítio. Chamam-lhe "camión-botijo" - qualquer coisa como camião botija em português - e nunca foi utilizado pelas forças de intervenção especiais espanholas. O seu canhão de água é capaz de disparar 7000 litros a uma velocidade de até 200 quilómetros por hora, desmobilizando qualquer grupo de pessoas.A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol La Vanguardia, que mostra em vídeo como funciona. Este foi comprado em 2014 e custou ao Governo espanhol 350 mil euros. Está agora nas mãos dos agentes daPara além do canhão de água potente, tem ainda rodas blindadas para prevenir furos e um bulldozer à frente para desmobilizar as barricadas que possam impedir o avanço das carrinhas antimotim. A água poderá ainda servir para apagar os incêndios provocados pelos protestantes.