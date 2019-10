Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

O Reino Unido e a União Europeia terão já chegado a um acordo para a saída do país, a ser cumprida no fim deste mês. A informação foi confirmada aos jornalistas por Boris Johnson e Jean-Claude Juncker. "Atingimos um ótimo acordo que nos dá algum controlo de volta", afirmou o primeiro-ministro britânico.O presidente da Comissão Europeia foi menos expansivo nas afirmações, avançando apenas que o acordo alcançado é "justo e equilibrado". "Quando há vontade, há um acordo - e nós já temos um! É um acordo justo e equilibrado para a União Europeia e o Rreino Unido e é prova do nosso comprometimento para encontrar soluções", apontou Juncker, sugerindo que o mesmo seja aprovado no conselho europeu.Já Boris Johnson passa agora a responsabilidade para o parlamento inglês, que tem de "cumprir o Brexit até domingo para que possamos passar a outras prioridades como o custo de vida, o sistema nacional de saúde, o crime violento e o meio ambiente".(em atualização)