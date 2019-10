O segundo dia de protestos de

independentistas na Catalunha , em resposta às condenações de dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência em 2017, começou com redes ferroviárias, estradas e avenidas cortadas, uma suástica na sede do Partido Popular em Barcelona e resquícios de uma noite de violência no aeroporto principal da região. Ao fim da tarde, a manifestação em Barcelona - que conta com cerca de 40 mil manifestantes nas ruas - começou com um ambiente tranquilo até que alguns dos manifestantes começaram a atirar objetos à polícia e a tentar derrubar as barreiras policiais para chegar à sede da delegação do Governo.

Os Mossos d’Esquadra avançaram com cargas policiais e pelo menos duas pessoas foram detidas, avança o El País.







Também em Girona, outro dos locais onde foram agendadas grandes manifestações para esta terça-feira, o ambiente está violento. As forças de segurança também avançaram com cargas policiais contra os manifestantes. De acordo com o jornal espanhol estão cerca de nove mil pessoas em protesto na cidade.





Els mossos carreguen a Girona pic.twitter.com/rNtT2UIJcX — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 15 de outubro de 2019







Esta terça-feira, o ministro da Economia espanhol, José Luis Ábalos, rejeitou a possibilidade de indulto dos políticos condenados a penas até 13 anos por parte do governo em funções liderado por Pedro Sánchez.



Já o presidente da Generalitat da Catalunha repetiu que "voltaria a fazer" um referendo durante a cerimónia oficial do governo regional para assinalar o 79.º aniversário de fusilamento de Lluís Companys - antigo presidente do sistema catalão durante a Guerra Civil Espanhola - e indicou que enviou "uma carta ao Rei de Espanha e ao Presidente de Governo, Pedro Sánchez", não tendo recebido ainda resposta.



Na segunda-feira, as primeiras manifestações independentistas provocaram ferimentos em 131 pessoas, 27 das quais foram assistidas em hospitais, de acordo com o Serviço de Emergência Médica espanhol. No aeroporto de El Prat, onde se registaram os confrontos mais violentos, ficaram feridas 115 pessoas, 91 das quais assistidas no local e 24 foram transportadas para o Hospital de Bellvitge, uma delas com uma lesão ocular. No local os manifestantes cantaram "Bella Ciao", uma canção italiana que se tornou um símbolo da Resistência italiana contra o Fascismo durante a Segunda Guerra Mundial e ficou popularizada com a série "La Casa de Papel".