Veneza poderá entrar na lista da UNESCO de património em risco

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A UNESCO recomendou que Veneza fosse integrada na lista de territórios em perigo por estar cada vez mais numa situação de vulnerabilidade. Tudo por causa do excesso de turismo que há muito é apontado como um problema para a cidade italiana, e das alterações climáticas. O governo italiano é aconselhado a fazer mais para proteger a cidade.







REUTERS



REUTERS

Em média, a população de Veneza situa-se nas 50 mil pessoas mas, nos picos turísticos, as estimativas apontam que possa duplicar ou até mesmo atingir os 110 mil visitantes diários.Ao mesmo tempo, as alterações climáticas são outro problema. Em 2019 a cidade experienciou cheias de tal ordem que atingiram a cidade com uma força alarmante. Já este ano, populares e turistas assistiram ao cenário oposto: a água atingiu níveis tão baixos que, os canais mais pequenos da cidade, ficaram completamente secos.

Esta semana, voltou a chamada "acqua alta", com a água a chegar aos 100 centímetros.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No entender da UNESCO, as medidas que têm vindo a ser aplicadas pela autarquia "são claramente insuficientes pelo que devem estar sujeitas a uma maior discussão". A autarquia confirmou à Reuters já ter recebido a indicação e garante que irá "ler atentamente a proposta".Mas esta não é a primeira vez que o Comité do Património Mundial ameaça integrar a cidade na lista. Em 2021 tudo apontava nesse sentido, mas acabou por não acontecer depois de a cidade ter proibido a entrada de grandes cruzeiros. Agora, a organização prepara-se para se reunir perto do outono, de forma a determinar a reavaliar a situação.